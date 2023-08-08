Турбота про здоров’я постраждалих від окупації: «Фармак» втретє підтримав проєкт «Мобільні лікарі»

Вже втретє за підтримки «Фармак» проєкт «Мобільні лікарі» допоміг людям з деокупованих територій пройти обстеження лікарів та отримати ліки. Цього разу, на минулих вихідних, медики прибули до села Пакуль Чернігівської області, що знаходиться за близько 12 км від кордону з білоруссю, яке постраждало від російської агресії.

Села та міста, які були в окупації, пережили страшні події: тортури, голод, обстріли, постійний страх, відсутність найнеобхідніших речей, води, засобів гігієни. Звісно, все це відобразилося на здоров’ї їхніх мешканців. Багато людей, які залишилися в рідних селах після окупації, — похилого віку, про яких немає кому потурбуватися і їм дуже складно відновитися без сторонньої допомоги.

Завдяки проєкту «Мобільні лікарі» жителі села Пакуль пройшли практично повне медичне обстеження, що дало їм змогу вже розпочати лікування.

Автомобіль обладнаний кабінетом УЗД, лабораторією для проведення аналізів (проводився загальний аналіз крові, аналіз на тиреотропний гормон) та кабінетом психотерапевта.

Реєстрація та прийом пацієнтів здійснювався у ФАПі (фельдшерсько-акушерському пункті), куди організатори привезли все необхідне обладнання. Під час виїзду прийом вели невролог, гінеколог, ендокринолог, кардіолог (в тому числі проводилося ЕКГ), терапевт, дерматолог-онколог, судинний хірург, гастроентеролог, офтальмолог. Також було облаштовано аптеку, де людям видавали ліки безкоштовно.

За ці два дні 213 людей пройшли понад 1000 обстежень. Зокрема, 90 людей відвідали офтальмолога, 70 – ендокринолога, понад 60 – психотерапевта.

«Надавати допомогу та «відновлювати» людей потрібно вже зараз, адже хвороби не чекатимуть, поки все стабілізується. Щоразу, коли ми бачимо тих, хто приходить на обстеження, важко стримати емоції. На жаль, багато з них знаходяться в тяжкому стані, вони не в змозі самостійно подбати про себе, дістатися в лікарню в інше місто чи придбати ліки. Ці люди потребують підтримки, і ми – бізнеси, суспільство, благодійні організації – маємо їм допомагати», – зазначає Євгенія Піддубна, директорка з корпоративних комунікацій «Фармак».

Минулого року в межах проєкту «Мобільні лікарі» за підтримки «Фармак» допомога була надана жителям с. Мощун (Київська обл.) та с. Киїнка (Чернігівська обл.).