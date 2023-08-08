ua en ru
Вт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Турбота про здоров’я постраждалих від окупації: «Фармак» втретє підтримав проєкт «Мобільні лікарі»

Новость на русском →
Вівторок 08 серпня 2023 17:31
Турбота про здоров’я постраждалих від окупації: «Фармак» втретє підтримав проєкт «Мобільні лікарі»

Вже втретє за підтримки «Фармак» проєкт «Мобільні лікарі» допоміг людям з деокупованих територій пройти обстеження лікарів та отримати ліки. Цього разу, на минулих вихідних, медики прибули до села Пакуль Чернігівської області, що знаходиться за близько 12 км від кордону з білоруссю, яке постраждало від російської агресії.

Села та міста, які були в окупації, пережили страшні події: тортури, голод, обстріли, постійний страх, відсутність найнеобхідніших речей, води, засобів гігієни. Звісно, все це відобразилося на здоров’ї їхніх мешканців. Багато людей, які залишилися в рідних селах після окупації, — похилого віку, про яких немає кому потурбуватися і їм дуже складно відновитися без сторонньої допомоги.

Завдяки проєкту «Мобільні лікарі» жителі села Пакуль пройшли практично повне медичне обстеження, що дало їм змогу вже розпочати лікування.

Автомобіль обладнаний кабінетом УЗД, лабораторією для проведення аналізів (проводився загальний аналіз крові, аналіз на тиреотропний гормон) та кабінетом психотерапевта.

Турбота про здоров’я постраждалих від окупації: «Фармак» втретє підтримав проєкт «Мобільні лікарі»

Турбота про здоров’я постраждалих від окупації: «Фармак» втретє підтримав проєкт «Мобільні лікарі»

Реєстрація та прийом пацієнтів здійснювався у ФАПі (фельдшерсько-акушерському пункті), куди організатори привезли все необхідне обладнання. Під час виїзду прийом вели невролог, гінеколог, ендокринолог, кардіолог (в тому числі проводилося ЕКГ), терапевт, дерматолог-онколог, судинний хірург, гастроентеролог, офтальмолог. Також було облаштовано аптеку, де людям видавали ліки безкоштовно.

За ці два дні 213 людей пройшли понад 1000 обстежень. Зокрема, 90 людей відвідали офтальмолога, 70 – ендокринолога, понад 60 – психотерапевта.

«Надавати допомогу та «відновлювати» людей потрібно вже зараз, адже хвороби не чекатимуть, поки все стабілізується. Щоразу, коли ми бачимо тих, хто приходить на обстеження, важко стримати емоції. На жаль, багато з них знаходяться в тяжкому стані, вони не в змозі самостійно подбати про себе, дістатися в лікарню в інше місто чи придбати ліки. Ці люди потребують підтримки, і ми – бізнеси, суспільство, благодійні організації – маємо їм допомагати», – зазначає Євгенія Піддубна, директорка з корпоративних комунікацій «Фармак».

Минулого року в межах проєкту «Мобільні лікарі» за підтримки «Фармак» допомога була надана жителям с. Мощун (Київська обл.) та с. Киїнка (Чернігівська обл.).

Турбота про здоров’я постраждалих від окупації: «Фармак» втретє підтримав проєкт «Мобільні лікарі»

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Подвійні удари. Експерт пояснив тактику росіян по вчорашньому обстрілу Покровська
Подвійні удари. Експерт пояснив тактику росіян по вчорашньому обстрілу Покровська
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України