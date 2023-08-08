Забота о здоровье пострадавших от оккупации: «Фармак» третий раз поддержал проект «Мобильные врачи»

Уже третий раз при поддержке «Фармак» проект «Мобильные врачи» помог людям с деоккупированных территорий пройти обследование врачей и получить лекарства. В этот раз, в минувшие выходные, медики прибыли в село Пакуль Черниговской области, находящееся в около 12 км от границы с пострадавшей от российской агрессии белорусью.

Села и города, которые были в оккупации, пережили страшные события: пытки, голод, обстрелы, постоянный страх, отсутствие необходимых вещей, воды, средств гигиены. Конечно, все это отразилось на здоровье их обитателей. Многие люди, оставшиеся в родных селах после оккупации, — пожилые люди, о которых некому позаботиться и им очень сложно восстановиться без посторонней помощи.

Благодаря проекту «Мобильные врачи» жители села Пакуль прошли практически полное медицинское обследование, что позволило им уже приступить к лечению.

Автомобиль оборудован кабинетом УЗИ, лабораторией для проведения анализов (проводился общий анализ крови, анализ тиреотропного гормона) и кабинетом психотерапевта.

Регистрация и прием пациентов производился в ФАПе (фельдшерско-акушерском пункте), куда организаторы привезли все необходимое оборудование. При выезде прием вели невролог, гинеколог, эндокринолог, кардиолог (в том числе проводилось ЭКГ), терапевт, дерматолог-онколог, сосудистый хирург, гастроэнтеролог, офтальмолог. Также была обустроена аптека, где людям выдавали лекарства бесплатно.

За эти два дня 213 человек прошли более 1000 обследований. В частности, 90 человек посетили офтальмолога, 70 – эндокринолога, более 60 – психотерапевта.

«Оказывать помощь и «восстанавливать» людей нужно уже сейчас, ведь болезни не будут ждать, пока все стабилизируется. Каждый раз, когда мы видим приходящих на обследование, трудно сдержать эмоции. К сожалению, многие из них находятся в тяжелом состоянии, они не в состоянии самостоятельно позаботиться о себе, добраться в больницу в другой город или приобрести лекарства. Эти люди нуждаются в поддержке, и мы – бизнесы, общество, благотворительные организации – должны им помогать», – отмечает Евгения Пиддубная, директор по корпоративным коммуникациям «Фармак».

В прошлом году в рамках проекта «Мобильные врачи» при поддержке «Фармака» помощь была предоставлена жителям с. Мощун (Киевская обл.) и с. Киев (Черниговская обл.).