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Турбота по-російськи. Жителів Шебекиного змушують платити за евакуацію дітей, - ЗМІ

Новость на русском →
Субота 03 червня 2023 19:57
Турбота по-російськи. Жителів Шебекиного змушують платити за евакуацію дітей, - ЗМІ Фото: Жителів Шебекіного змушують платити за евакуацію дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Жителям російського міста Шебекіно Бєлгородської області доводиться платити за евакуацію дітей. За вивезення дитини в іншу область необхідно заплатити 3 тисячі рублів (37 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Мешканка Шебекіно заявила, що їй довелося заплатити за евакуацію своїх дітей у Воронезьку область.

"Слава богу, вчора відправила дітей у табір у Воронезьку область. Чого коштувало домогтися того, щоб потрапити в списки! Обіцяли все безкоштовно буде, а в останній момент сказали, що треба доплатити за проїзд. І так за двох 6 тисяч рублів (74 долари, - ред.) довелося заплатити... Довелося викласти останнє, що було", - заявила вона.

За даними видання, такі самі повідомлення пишуть під прямим ефіром голови адміністрації Шебекинського міського округу Володимира Жданова.

Жданов заявив, що таке рішення ухвалили, щоб "не везти дітей шкільним автобусом на далеку відстань".

Ситуація у Білгородській області

1 червня "РДК" розпочав другу фазу рейду в Бєлгородську область. Воїни вдарили "Градами" по будівлі МВС у Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, які були направлені туди через оголошений план "Фортеця". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом і міномет.

Тим часом російська влада почала терміново перекидати підрозділи спецназівців до Білгородської області.

Крім цього влада почала евакуювати місцевих жителів до інших частин Білгородської області.

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