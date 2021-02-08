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На Тупицкого составили два протокола. За участок в Крыму и конфликт интересов

Автор: РБК-Украина

На отстраненного от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого составили два административных протокола по признакам коррупции. В частности, за незадекларированный участок в оккупированном Крыму и за конфликт интересов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Сообщается, что еще 1 октября 2020 года НАПК направило Тупицкому запрос, чтобы он объяснил, почему не указал участок в Крыму, оформленный по российскому законодательству. За это нарушение должны были составить на него протокол.

А 27 октября КСУ признал неконституционным право НАПК составлять админпротоколы, что свидетельствует о том, что Тупицкий принимал решение в условиях реального конфликта интересов. После того, как Верховная рада возобновило это право, НАПК составило на судью два протокола.

Также сообщается, что в Едином реестре доверенностей имеется документ, которым в ноябре 2018 года Тупицкий уполномочил кого-то быть его представителем как собственника нескольких объектов, в том числе участка в Крыму. Данные об этом участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины. Но в российском реестре есть сведения о том, что 19 июля 2018 ода судья приобрел право собственности на участок.

Протоколы будут переданы в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что Тупицкий, которого отстранил президент Владимир Зеленский, работает дистанционно.

До этого Верховный суд отказался открывать производство по делу об отстранении Тупицкого. Президент отстранил его, поскольку он фигурирует в уголовном деле о рейдерском захвате завода в Донецкой области.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныпротоколНАПК
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