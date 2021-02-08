На Тупицького склали два протоколи. За ділянку в Криму та конфлікт інтересів

Повідомляється, що ще 1 жовтня 2020 року НАЗК направило Тупицькому запит, щоб він пояснив, чому не вказав ділянку в Криму, оформлену за російським законодавством. За це порушення мали скласти на нього протокол.

А 27 жовтня КСУ визнав неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи, що свідчить про те, що Тупицький приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Після того, як Верховна рада відновила це право, НАЗК склало на суддю два протоколи.

Також повідомляється, що в Єдиному реєстрі довіреностей є документ, яким у листопаді 2018 року Тупицький уповноважив когось бути його представником як власника кількох об'єктів, у тому числі ділянки в Криму. Дані про цю ділянку відсутні в Державному земельному кадастрі України. Але в російському реєстрі є відомості про те, що 19 липня 2018 ода суддя придбав право власності на ділянку.

Протоколи будуть передані в суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тупицький, якого відсторонив президент Володимир Зеленський, працює дистанційно.

До цього Верховний суд відмовився відкривати провадження у справі про відсторонення Тупицького. Президент відсторонив його, оскільки він фігурує у кримінальній справі про рейдерське захоплення заводу в Донецькій області.