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Тупицкий требует отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Суд принял его иск

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Киев, Пятница 24 сентября 2021 14:32
Тупицкий требует отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Суд принял его иск Фото: Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Его иск принят к рассмотрению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Сообщается, что ОАСК открыл производство по иску против Офиса президента и конкурсной комиссии по отбору судей КСУ по квоте президента. Среди требований - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии, которым был объявлен соответствующий конкурс.

Истцы - Тупицкий и бывший судья КСУ Александр Касминин - также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению этого объявления на веб-сайте официального интернет-представительства президента.

"Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд отменил указ президента об увольнении Тупицкого, но Офис президента обжаловал это решение.

При этом не исключено, что скандального судью все-таки восстановят.

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Конституционный суд Украины Офис президента
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