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Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ

Автор: Олег Черныш

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого отстранил президент Владимир Зеленский, работает дистанционно. Он занимается документацией.

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Об этом РБК-Украина рассказала начальник Управления коммуникаций и международного сотрудничества КСУ Марьяна Гайовская.

"В связи с тем, что его не пропускает на рабочее место Государственная служба охраны, то он работает дистанционно. У нас предусмотрена была такая форма работы с начала карантина", - сообщила она.

Начальник управления подчеркнула, что Тупицкий не участвует дистанционно в заседаниях КСУ, а "работает с документами".

Напомним, ранее Владимир Зеленский на два месяца отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей главы КСУ. Это произошло после того, как КСУ принял скандальные решения относительно уголовной ответственности за ложь в декларациях.

После этого Государственное бюро расследований объявило Тупицкому о подозрении в совершении уголовных правонарушений против правосудия.

На днях Верховный суд отказался открывать производство об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ.

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