Тупицький працює дистанційно з документами, - КСУ

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, якого усунув президент Володимир Зеленський, працює дистанційно. Він займається документацією.

Про це РБК-Україна розповіла начальник Управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар'яна Гайовська.

"У зв'язку з тим, що його не пропускає на робоче місце Державна служба охорони, то він працює дистанційно. У нас була передбачена така форма роботи з початку карантину", - повідомила вона.

Начальник управління підкреслила, що Тупицький не бере участь дистанційно у засіданнях КСУ, а "працює з документами".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на два місяці усунув Тупицького від виконання обов'язків голови КСУ. Це сталося після того, як КСУ прийняв скандальні рішення щодо кримінальної відповідальності за брехню в декларації.

Після цього Державне бюро розслідувань оголосило Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя.

На днях Верховний суд відмовився відкривати провадження про відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.