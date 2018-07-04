В Тунисе "застряли" еще 48 украинских туристов

Им придется остаться в Тунисе еще на три дня

Группа из 48 туристов из Львова и Киева не смогла 4 июля вылететь домой из Туниса. Об этом сообщает в Facebook их туроператор Oasis Travel, который уже задерживал в этой стране другую группу туристов.

Так, по данным туроператора, отдых группы должен был завершиться 4 июля, однако из-за проблем с авиаперевозчиком им придется остаться в Тунисе еще на три дня.

Туроператор заявляет, что покроет их дополнительное пребывание в отелях Туниса и обеспечит вылет в Киев в субботу, 7 июля.

"Гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов", - пообещали сотрудники компании.

Oasis Travel принес извинения за сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины констатировали ненадлежащую работу некоторых украинских дипломатов и консулов во время массовых задержек авиаперевозок.