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Интервью

В Тунисе "застряли" еще 48 украинских туристов

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 19:48
Иллюстративное фото (facebook.com/Юлия Облако)
Иллюстративное фото (facebook.com/Юлия Облако)

Им придется остаться в Тунисе еще на три дня

Группа из 48 туристов из Львова и Киева не смогла 4 июля вылететь домой из Туниса. Об этом сообщает в Facebook их туроператор Oasis Travel, который уже задерживал в этой стране другую группу туристов.

Так, по данным туроператора, отдых группы должен был завершиться 4 июля, однако из-за проблем с авиаперевозчиком им придется остаться в Тунисе еще на три дня.

Туроператор заявляет, что покроет их дополнительное пребывание в отелях Туниса и обеспечит вылет в Киев в субботу, 7 июля.

"Гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов", - пообещали сотрудники компании.

Oasis Travel принес извинения за сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины констатировали ненадлежащую работу некоторых украинских дипломатов и консулов во время массовых задержек авиаперевозок.

Одна из туристических компаний Украины пообещала вернуть деньги за сорванные туры "Застрявшие" в Турции украинские туристы возвращаются домой
Теги публикации: Тунис, авиа, туристы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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