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Інтерв'ю

У Тунісі "застрягли" ще 48 українських туристів

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 19:48
Іллюстративне фото (facebook.com/Юлия Хмара)
Іллюстративне фото (facebook.com/Юлия Хмара)

Їм доведеться залишитися в Тунісі ще на три дні

Група з 48 туристів зі Львова та Києва не змогла 4 липня вилетіти додому з Тунісу. Про це повідомляє в Facebook їх туроператор Oasis Travel, який вже затримував у цій країні іншу групу туристів.

Так, за даними туроператора, відпочинок групи мав завершитися 4 липня, однак через проблеми з авіаперевізником їм доведеться залишитися в Тунісі ще на три дні.

Туроператор заявляє, що покриє їхнє додаткове перебування в готелях Тунісу і забезпечить виліт до Києва в суботу, 7 липня.

"Гостям зі Львова буде надано безкоштовний трансфер Київ-Львів", - пообіцяли співробітники компанії.

Oasis Travel приніс вибачення за ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Міністерстві закордонних справ України констатували неналежну роботу деяких українських дипломатів та консулів під час масових затримок авіаперевезень.

Одна з туристичних компаній України пообіцяла повернути гроші за зірвані тури "Застряглі" в Туреччині українські туристи повертаються додому
Теги публікації: Тунис, авиа, туристы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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