В Тунисе убили девять полицейских

Полицейское подразделение в районе Джендубы попало в засаду

В Тунисе девять членов сил безопасности были убиты в результате нападения на западе страны, близкого к границе с Алжиром. Об этом сообщает Tunis Afrique Presse (TAP).

Так, полицейское подразделение из Гар Димоу в районе Джендубы попало в засаду во время регулярного патрулирования.

"Нападавшие террористы бросили гранату в первую машину безопасности, а также были столкновения с огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тунисе один из сотрудников правоохранительных органов, который пострадал во время нападения с ножом со стороны исламиста, погиб. В Тунисе мужчина с ножом напал на полицейских около здания парламента, пострадали два правоохранителя.

Согласно информации издания, нападавший был известен властям и заявил после нападения, что считает полицию "тиранами". Так, один из полицейских был доставлен в больницу после ранения в шею, а другой получил легкие ранения.