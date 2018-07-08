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У Тунісі вбили дев'ять поліцейських

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 23:11
Фото: в Тунісі вбили поліцейських (independent.co.uk)
Фото: в Тунісі вбили поліцейських (independent.co.uk)

Поліцейський підрозділ у районі Джендуби потрапив в засідку

В Тунісі дев'ять членів сил безпеки були вбиті в результаті нападу на заході країни, близького до кордону з Алжиром. Про це повідомляє Tunis Afrique Presse (TAP).

Так, поліцейський підрозділ з Гар Димоу в районі Джендуби потрапив в засідку під час регулярного патрулювання.

"Нападники терористи кинули гранату в першу машину безпеки, а також були сутички з вогнепальною зброєю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тунісі один із співробітників правоохоронних органів, який постраждав під час нападу з ножем з боку ісламіста, загинув. У Тунісі чоловік з ножем напав на поліцейських біля будівлі парламенту, постраждали два правоохоронця.

Згідно з інформацією видання, нападник був відомий владі і заявив після нападу, що вважає поліцію "тиранами". Так, один з поліцейських був доставлений в лікарню після поранення в шию, а інший отримав легкі поранення.

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Теги публікації: полиция, Тунис, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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