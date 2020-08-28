ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тунис закрыл границы для украинцев

Автор: РБК-Украина

Правительство Туниса внесло Украину в список стран "красной" зоны из-за эпидемиологической ситуации в стране. В связи с этим украинские туристы не могут посещать эту страну.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидопасности. Поэтому, украинцы уже не могут посещать эту страну", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов.

Кроме того, 45 стран мира остаются открытыми для украинцев.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Тунисграница