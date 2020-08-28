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Тунис закрыл границы для украинцев

Тунис, Пятница 28 августа 2020 15:07
Тунис закрыл границы для украинцев
Фото: Тунис (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Туниса внесло Украину в список стран "красной" зоны из-за эпидемиологической ситуации в стране. В связи с этим украинские туристы не могут посещать эту страну.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидопасности. Поэтому, украинцы уже не могут посещать эту страну", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов.

Кроме того, 45 стран мира остаются открытыми для украинцев.

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