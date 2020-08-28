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Туніс закрив кордони для українців

Туніс, П'ятниця 28 серпня 2020 15:07
Туніс закрив кордони для українців
Фото: Туніс (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Тунісу вніс Україну в список країн "червоної" зони з-за епідеміологічної ситуації в країні. У зв'язку з цим українські туристи не можуть відвідувати цю країну.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в "червону зону" епиднебезпеки. Тому, українці вже не можуть відвідувати цю країну", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів.

Крім того, 45 країн світу залишаються відкритими для українців.

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