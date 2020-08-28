Туніс закрив кордони для українців

Уряд Тунісу вніс Україну в список країн "червоної" зони з-за епідеміологічної ситуації в країні. У зв'язку з цим українські туристи не можуть відвідувати цю країну.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
"Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в "червону зону" епиднебезпеки. Тому, українці вже не можуть відвідувати цю країну", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів.
Крім того, 45 країн світу залишаються відкритими для українців.