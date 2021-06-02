Тунис отменил ПЦР-тесты для туристов. Но есть условие

С 1 июня Тунис отменил требование для туристов об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 . Но это распространяется только на тех, у кого есть сертификаты и справки о вакцинации.

Таким образом, украинцы с видом на жительство в Тунисе или туристы и бизнесмены могут попасть в страну при условии предоставления:

справки о проведении вакцинации против коронавируса (две дозы) или подтверждение в виде QR-кода

медицинской справки, которая подтверждает, что человек переболела COVID-19 за 6 недель до прибытия в Тунис;

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до посадки (освобождаются от необходимости делать тест дети до 12 лет)

То есть при наличии вышеперечисленных справок в страну можно попасть без ПЦР-теста. Вакцинированные и те, кто переболели, освобождаются от обязательной обсервации.

Украинцы, которые прибыли с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, за 72 часа до посадки, обязуются проходить обязательную обсервацию по месту жительства в течение 7 дней. Местные органы могут проверять прохождение обязательной самоизоляции. По приезду все равно будут делать быстрые тесты, а люди с положительным результатом будут вынуждены отбывать карантин в специализированных центрах.

Всем остальным путешественникам старше 12 лет нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом или справкой, сделанный за 72 часа до поездки в Тунис. Также нужно предоставить подписанную декларацию с обязательством самоизолироваться на 7 дней.

Кроме того, перед вылетом в Тунис нужно зарегистрироваться на сайте app.e7mi.tn

Также следует учесть, что между Украиной и Тунисом действует визовый режим. Упрощенный режим действует только для туристов в составе организованных туристических групп чартерными или регулярными авиарейсами. Чтобы оформить визы, нужно обращаться в посольство Туниса в Варшаве.