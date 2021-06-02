Туніс скасував ПЛР-тести для туристів. Але є умова

З 1 червня Туніс скасував вимогу для туристів про обов'язкову наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 . Але це поширюється тільки на тих, у кого є сертифікати та довідки про вакцинацію.

Таким чином, українці з посвідкою на проживання в Тунісі або туристи і бізнесмени можуть потрапити в країну за умови надання:

довідки про проведення вакцинації проти коронавірусу (дві дози) або підтвердження у вигляді QR-коду

медичної довідки, яка підтверджує, що людина перехворіла на COVID-19 за 6 тижнів до прибуття в Туніс;

негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого за 72 години до посадки (звільняються від необхідності робити тест діти до 12 років)

Тобто при наявності перерахованих вище довідок до країни можна потрапити без ПЛР-тесту. Вакциновані і ті, хто перехворіли, звільняються від обов'язкової обсервації.

Українці, які прибули з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, за 72 години до посадки, зобов'язуються проходити обов'язкову обсервацію за місцем проживання протягом 7 днів. Місцеві органи можуть перевіряти проходження обов'язкової самоізоляції. По приїзду все одно будуть робити швидкі тести, а люди з позитивним результатом будуть змушені відбувати карантин в спеціалізованих центрах.

Всім іншим мандрівникам старше 12 років потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту з QR-кодом або довідкою, зроблений за 72 години до поїздки в Туніс. Також треба надати підписану декларацію із зобов'язанням самоізолюватись на 7 днів.

Крім того, перед вильотом в Туніс потрібно зареєструватися на сайті app.e7mi.tn

Також слід врахувати, що між Україною і Тунісом діє візовий режим. Спрощений режим діє тільки для туристів у складі організованих туристичних груп чартерними або регулярними авіарейсами. Щоб оформити візи, потрібно звертатися в посольство Тунісу у Варшаві.