Тунис ослабил комендантский час

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С 9 мая в стране не было выявлено ни одного случая коронавируса

Тунис ослабил карантинные ограничения на фоне отсутствия новых случаев коронавируса на протяжении трех дней подряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно распоряжению президента Каиса Саида, комендантский час в Тунисе будет длится с 23:00 до 5:00. Ранее гражданам запрещалось выходить на улицы с 10:00 до 6:00. Решение обусловлено отсутствием новых случаев коронавируса на протяжение трех последних дней.

Член правительственного консультативного комитета по кризису, вызванного коронавирусом Джалила Бен Келил заявила, что, хотя ограничения были сняты, они могут быть возвращены в случае необходимости.

"Мы боимся новой волны, если будет возобновление, и люди продолжат игнорировать и безответственно относиться к социальному дистанцированию из-за переполненности общественных мест", - отметила чиновник.

По ее словам, только пять пациентов с COVID-19 все еще находятся в больницах Туниса. Чиновник объяснила успех страны в борьбе со вспышкой быстрыми и агрессивными карантинными мерами, принятыми правительством.

С начала епидемии в Тунисе зарегистрировано 1032 случая коронавируса. Большинство пациентов выздоровели, еще 45 человек скончались.

Первый случай COVID-19 в Тунисе зафиксировали 2 марта. Зараженный вернулся из Италии, в которой на тот момент вспышка коронавируса только начиналась. Через несколько недель власти страны объявили общенациональную круглосуточную самоизоляцию.