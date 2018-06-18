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Тунис - Англия: видео голов и обзор матча

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    18.06.2018 - 23:45
Фото: матч Тунис - Англия (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Тунис - Англия (facebook.com/fifaworldcup)

Сборные Туниса и Англии сыграли 18 июня на "Волгоград Арене"

Матч Тунис - Англия состоялся в рамках первого тура группы G Чемпионата мира по футболу 2018. Игра завершилась со счетом 1:2. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Тунис - Англия: обзор игры

Автором первого гола в матче стал Гарри Кейн из сборной Англии, которая по мнению букмекеров, является одним из фаворитов Чемпионата мира. Футболисту команды "Туманного Альбиона" удалось открыть счет на 11-й минуте первого тайма. Несмотря на то, что вратарь Туниса  отвел удар от линии ворот, Кейн в этот момент оказался в полуметре от мяча и забил гол.

Видео голов матча Тунис - Англия (YouTube/FIFATV)

Первая замена матча произошла на 16 минуте. Основной голкипер сборной Туниса Муэз Хасен получил травму, вместо него на поле вышел Фарук Бен-Мустафа.

Счет сравнялся во время пенальти. Английский футболист Кайл Уокер в центре штрафной схватил соперника, из-за чего получил предупреждение, а сборная Туниса заработала пенальти. На 35 минуте Фержани Сасси воспользовался шансом и забил гол.

Во втором тайме произошли замены в командах: Англия (Рахим Стерлинг - Маркус Решфорд, Деле Алли - Рубен Лофтус-Чик), Тунис (Наим Слити - Мохамед Бен-Амор, Вахби Хазри - Сабер Халифа). После перерыва сборная Туниса оказалась более организованной в обороне, тем самым оставляя мало шансов англичанам для атаки.

статистика матчаФото: статистика матча (facebook.com/fifaworldcup)

На последних минутах игры англичанин Гарри Кейн вновь забил гол, и с еще более близкого расстояния, находясь во вратарской зоне. Сборная Англии завоевала победу над сборной Туниса со счетом 2:1.

Тунис - Англия: где смотреть матч ЧМ 2018: турнирная таблица на 18 июня
Теги публикации: Великобритания, Тунис, ЧМ-2018, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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