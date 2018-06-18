Туніс - Англія: відео голів та огляд матчу

Збірні Тунісу та Англії зіграли 18 червня на "Волгоград Арені"

Матч Туніс - Англія відбувся в рамках першого туру групи G Чемпіонату світу з футболу 2018. Гра завершилася з рахунком 1:2. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Туніс - Англія: огляд гри

Автором першого голу в матчі став Гаррі Кейн зі збірної Англії, яка на думку букмекерів, є одним з фаворитів Чемпіонату світу. Футболістові команди "Туманного Альбіону" вдалося відкрити рахунок на 11-й хвилині першого тайму. Незважаючи на те, що воротар Тунісу відвів удар від лінії воріт, Кейн в цей момент опинився за півметра від м'яча і забив гол.

Відео голів матчу Туніс - Англія (YouTube/FIFATV)

Перша заміна матчу відбулася на 16 хвилині. Основний голкіпер збірної Тунісу Муез Хасен отримав травму, замість нього на поле вийшов Фарук Бен-Мустафа.

Рахунок зрівнявся під час пенальті. Англійський футболіст Кайл Уокер в центрі штрафного схопив суперника, через що отримав попередження, а збірна Тунісу заробила пенальті. На 35 хвилині Фержані Сассі скористався шансом і забив гол.

У другому таймі відбулися заміни в командах: Англія (Рахім Стерлінг - Маркус Решфорд, Деле Аллі - Рубен Лофтус-Чік), Туніс (Наїм Сліті - Мохамед Бен-Амор, Вахби Хазрі - Сабер Халіфа). Після перерви збірна Тунісу стала більш організованою в обороні, тим самим залишивши мало шансів англійцям для атаки.

Фото: статистика матча (facebook.com/fifaworldcup)

На останніх хвилинах гри англієць Гаррі Кейн знову забив гол, і з ще більш близької відстані, перебуваючи у воротарській зоні. Збірна Англії виборола перемогу у збірної Тунісу з рахунком 2:1.