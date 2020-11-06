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Тумани та тепло до +15: прогноз погоди до 9 листопада

Україна, П'ятниця 06 листопада 2020 13:18
Тумани та тепло до +15: прогноз погоди до 9 листопада
Автор: Андрій Козловський

Погода в Україні у найближчі три дні покращиться. Синоптики попередили, що у цей період у регіонах спостерігатиметься суха та тепла погода.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Таким чином, з 7 по 9 листопада в Україні буде без опадів. У вихідні дні вночі та вранці в західних областях, а також у більшості регіонів країни місцями очікуються тумани.

У найближчі три доби в Україні температура повітря вдень буде в межах +7 +12 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +1 +6 градусів. У вихідні дні на півдні та в неділю на заході температура повітря може прогрітися до +15 тепла.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 6 листопада, буде прохолодною, однак без опадів. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).

Крім того, раніше синоптики попередили про сезон затяжних морозів, які прийдуть в Україну вже в середині листопада.

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