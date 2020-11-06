До +11 тепла и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: осень в Украине (РБК-Украина)

Погода в Украине сегодня, 6 ноября, будет прохладной, но без осадков. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных областях.

В западных областях температура воздуха днем составит от +6 до +11, а ночью от +1 до +5 градусов.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +6 до +9 тепла, а ночью она опустится до +3 +6.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +6 +12, а ночью столбики термометров покажут +3 +8 тепла.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха ожидается от +7 до +10, а ночью от +1 до +5 градусов.

Напомним, 6, 7 и 8 ноября в Украине будет наблюдаться сухая и теплая погода.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).