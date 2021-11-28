Туман в Україні: синоптики оголосили попередження
Фото: Україну накрив туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні Україну накриє туман. Синоптики УкрГідрометцентру зробили попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, що Київ уже накрив туман і погіршилась видимість.
Нагадаємо, в Україні вдень у південній частині та більшості західних областей очікуються дощі. В столиці без істотних опадів, вранці та вночі очікується туман.