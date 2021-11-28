Туман и местами дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

Сегодня, 28 ноября в Украине днем в южной части и большинстве западных областей ожидаются дожди. Почти всю территорию страны накроет туман, температура воздуха будет колебаться в пределах +6 +13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях в течение суток прогнозируют дожди. Днем до +5 +9 градусов, ночью от -1 до +3.

На севере страны без осадков, температура воздуха днем составит +6 +9, ночью от +2 до -1.

В восточных областях столбики термометра днем покажут +6 +9, а ночью +3 +5. Осадков не прогнозируется.

На юге страны в течение суток будут идти дожди. Днем ожидается +10 +13, а ночью +4 +6.

В центральных областях без осадков. Температура воздуха днем составит +7 +9, ночью +2 +5 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков, утром и ночью ожидается туман. Температура воздуха днем составит +8 +10 градусов, ночью +1 +3.