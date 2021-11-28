Туман и местами дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня
Сегодня, 28 ноября в Украине днем в южной части и большинстве западных областей ожидаются дожди. Почти всю территорию страны накроет туман, температура воздуха будет колебаться в пределах +6 +13 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В западных областях в течение суток прогнозируют дожди. Днем до +5 +9 градусов, ночью от -1 до +3.
На севере страны без осадков, температура воздуха днем составит +6 +9, ночью от +2 до -1.
В восточных областях столбики термометра днем покажут +6 +9, а ночью +3 +5. Осадков не прогнозируется.
На юге страны в течение суток будут идти дожди. Днем ожидается +10 +13, а ночью +4 +6.
В центральных областях без осадков. Температура воздуха днем составит +7 +9, ночью +2 +5 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице без существенных осадков, утром и ночью ожидается туман. Температура воздуха днем составит +8 +10 градусов, ночью +1 +3.