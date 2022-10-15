Туман та заморозки накриють Україну: прогноз погоди на завтра

В Україні в неділю, 16 жовтня, очікується суха погода. Температура повітря вдень прогріється до 19 градусів.
Про це повідомляє РБК-Укріна з посиланням на Укргідрометцентр.
Згідно з прогнозом синоптиків, у західних, центральних та східних областях вночі та вранці місцями очікується туман.
Температура вночі у західних областях та на півдні країни 3-8 градусів тепла, на решті території від 2 градусів вище нуля до 3 градусів морозу.
Денна температура повітря в Україні коливатиметься від 10 до 15 градусів з позначкою "плюс". У західних регіонах країни очікується +19.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні скоро зміниться у бік похолодання, що природно, адже попереду зима. Перші нічні мінуси нагрянуть вже на початку листопада, ймовірний ранній сніг.
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