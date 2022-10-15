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Туман та заморозки накриють Україну: прогноз погоди на завтра

Фото: туман та заморозки накриють Україну 16 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні в неділю, 16 жовтня, очікується суха погода. Температура повітря вдень прогріється до 19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Укріна з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у західних, центральних та східних областях вночі та вранці місцями очікується туман.

Температура вночі у західних областях та на півдні країни 3-8 градусів тепла, на решті території від 2 градусів вище нуля до 3 градусів морозу.

Денна температура повітря в Україні коливатиметься від 10 до 15 градусів з позначкою "плюс". У західних регіонах країни очікується +19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні скоро зміниться у бік похолодання, що природно, адже попереду зима. Перші нічні мінуси нагрянуть вже на початку листопада, ймовірний ранній сніг.

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