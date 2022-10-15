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Туман и заморозки накроют Украину: прогноз погоды на завтра

Фото: туман и заморозки накроют Украину 16 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в воскресенье, 16 октября, ожидается сухая погода. Температура воздуха днем прогреется до 19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Укрина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами ожидается туман.

Температура ночью в западных областях и на юге страны 3-8 градусов тепла, на остальной территории от 2 градусов выше нуля до 3 градусов мороза.

Дневная температура воздуха в Украине будет колебаться от 10 до 15 градусо с отметкой "плюс". В западных регионах страны ожидается до +19.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине скоро изменится в сторону похолодания, что естественно, ведь впереди зима. Первые ночные "минусы" нагрянут уже в начале ноября, вероятен ранний снег.

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