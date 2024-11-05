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Туман та штормовий вітер. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Вівторок 05 листопада 2024 07:00
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Туман та штормовий вітер. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

5 листопада українців очікує переважно хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів день пройде без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентр.

Проте сьогодні у східних областях вночі можливий незначний мокрий сніг, що може створити певні незручності для водіїв та пішоходів. На заході країни вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, який може погіршити видимість на дорогах.

Синоптики прогнозують вітер західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі у південно-східних та східних областях можливі пориви вітру до 15-18 м/с, що може створювати дискомфорт на вулиці.

Температура повітря вночі по всій країні опуститься до 0 -5° морозу. Вдень прогнозують деяке підвищення температури: на більшості територій України очікується 3 -8° тепла, а у східних областях - від 0 до 5° тепла.

Туман та штормовий вітер. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди по Київщині

У Київській області очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі складе від 0 до 5° морозу, вдень повітря прогріється до 3-8° тепла.

У Києві температура вночі коливатиметься в межах 1-3° морозу, вдень стовпчик термометра покаже 5-7° тепла.

Погода в листопаді в Україні

Листопад в Україні буде холоднішим, ніж попередні осінні місяці. При цьому спад температури очікується в межах 5-7 градусів.

Детальніше про погоду в Україні на новий робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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