Туман та невелике потепління: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде сухо з мінливою хмарністю. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Сьогодні у деяких областях трохи потепліє. Температура повітря складатиме в середньому вночі +6 +11 градусів, а вдень +15 +20 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні сухо, проте з мінливою хмарністю. Вітер західний до 10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +9 +11 градусів, а вдень +17 +19.