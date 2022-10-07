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Туман и небольшое потепление: прогноз погоды на сегодня

Фото: 7 октября погода будет сухой, но с туманом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 7 октября, в Украине будет сухо, без осадков. В то же время в некоторые регионы придет небольшое потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет сухо с переменной облачностью. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Сегодня в некоторых областях немного потеплеет. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +6 +11 градусов, а днем +15 +20 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня сухо, однако с переменной облачностью. Ветер западный до 10 м/с. Столбики термометров покажут ночью +9 +11 градусов, а днем +17 +19.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.

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