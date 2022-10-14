Туман та мінлива хмарність: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 14 жовтня, опадів в Україні не очікується. Проте місцями прогнозується туман та мінлива хмарність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої держави буде суха погода з мінливою хмарністю. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінний зі швидкістю 3-8 м/с.
Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +11 +16 градусів. Вночі температура повітря в середньому +2 +7 градусів.
У столиці та Київській області сьогодні теж без дощів, можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У Києві вдень повітря прогріється до +12 +14 градусів, а вночі очікується +5 +7 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, скільки триватиме бабине літо в Україні та коли прийде похолодання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.