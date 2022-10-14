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Туман и переменная облачность: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине будет облачно, но сухо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 14 октября, осадков в Украине не ожидается. Местами прогнозируется туман и переменная облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны будет сухая погода с переменной облачностью. Ночью и утром местами туман. Ветер переменный со скоростью 3-8 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +11 +16 градусов. Ночью температура воздуха в среднем +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня также без дождей, возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве днем воздух прогреется до +12 +14 градусов, а ночью ожидается +5 +7 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине и когда придет похолодание.

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