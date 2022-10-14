Туман и переменная облачность: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны будет сухая погода с переменной облачностью. Ночью и утром местами туман. Ветер переменный со скоростью 3-8 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +11 +16 градусов. Ночью температура воздуха в среднем +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня также без дождей, возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве днем воздух прогреется до +12 +14 градусов, а ночью ожидается +5 +7 градусов.