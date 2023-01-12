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Туман, ожеледь та мороз: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Четвер 12 січня 2023 13:18
Туман, ожеледь та мороз: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у п'ятницю, 13 січня, очікується суха, але холодна погода. Температура вночі опуститься до -9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, опадів у п'ятницю не передбачається, невеликий мокрий сніг пройде лише у Карпатах. У більшості західних областей вночі та вранці туман, у північній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі опуститься до 4-9 градусів нижче за нуль. Вдень очікується до 2-3 градусів тепла. При цьому в західних областях, а також на півдні Одеської області та в Криму вночі температура не опуститься нижче за градуси з відміткою "плюс", а вдень повітря прогріється до +2...+7 градусів.

Щодо Києва та області, то там завтра місцями очікується ожеледиця. Температура в області вночі 4-9 градусів морозу, а вдень - від -2 до +2. У Києві вночі до -6 градусів, а вдень - близько 0.

Туман, ожеледь та мороз: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Як повідомлялось, сьогодні в Україні буде без опадів. Хіба що в Карпатах пройде трохи мокрого снігу, а на півдні на Одещині варто очікувати дощ.

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