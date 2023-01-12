Туман, ожеледь та мороз: синоптики дали прогноз погоди на завтра
В Україні у п'ятницю, 13 січня, очікується суха, але холодна погода. Температура вночі опуститься до -9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, опадів у п'ятницю не передбачається, невеликий мокрий сніг пройде лише у Карпатах. У більшості західних областей вночі та вранці туман, у північній частині на дорогах місцями ожеледиця.
Температура повітря вночі опуститься до 4-9 градусів нижче за нуль. Вдень очікується до 2-3 градусів тепла. При цьому в західних областях, а також на півдні Одеської області та в Криму вночі температура не опуститься нижче за градуси з відміткою "плюс", а вдень повітря прогріється до +2...+7 градусів.
Щодо Києва та області, то там завтра місцями очікується ожеледиця. Температура в області вночі 4-9 градусів морозу, а вдень - від -2 до +2. У Києві вночі до -6 градусів, а вдень - близько 0.
Як повідомлялось, сьогодні в Україні буде без опадів. Хіба що в Карпатах пройде трохи мокрого снігу, а на півдні на Одещині варто очікувати дощ.
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