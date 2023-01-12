ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Туман, гололед и мороз: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Четверг 12 января 2023 13:18
Туман, гололед и мороз: синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в пятницу, 13 января, ожидается сухая, но холодная погода. Температура ночью опустится до -9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, осадков в пятницу не предвидится, небольшой мокрый снег пройдет только в Карпатах. В большинстве западных областей ночью и утром туман, в северной части на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью опустится до 4-9 градусов ниже нуля. Днем ожидается до 2-3 градусов тепла. При этом в западных областях, а также на юге Одесской области и в Крыму ночью температура не опустится ниже градусов с отметкой "плюс", а днем воздух прогреется до +2...+7 градусов.

Что касается Киева и области, то там завтра местами ожидается гололедица. Температура по области ночью 4-9 градусов мороза, а днем - от -2 до +2. В Киеве ночью до -6 градусов, а днем - ​​около 0.

Туман, гололед и мороз: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Как сообщалось, сегодня в Украине будет без осадков. Разве что в Карпатах пройдет немного мокрого снега, а на юге Одесской области стоит ожидать дождь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе