Туман, гололед и мороз: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В Украине в пятницу, 13 января, ожидается сухая, но холодная погода. Температура ночью опустится до -9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Согласно прогнозам синоптиков, осадков в пятницу не предвидится, небольшой мокрый снег пройдет только в Карпатах. В большинстве западных областей ночью и утром туман, в северной части на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью опустится до 4-9 градусов ниже нуля. Днем ожидается до 2-3 градусов тепла. При этом в западных областях, а также на юге Одесской области и в Крыму ночью температура не опустится ниже градусов с отметкой "плюс", а днем воздух прогреется до +2...+7 градусов.

Что касается Киева и области, то там завтра местами ожидается гололедица. Температура по области ночью 4-9 градусов мороза, а днем - от -2 до +2. В Киеве ночью до -6 градусов, а днем - ​​около 0.