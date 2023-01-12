Ще поморозить. Синоптик розповіла, де буде найхолодніше сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 12 січня, в Україні буде без опадів. Хіба в Карпатах пройде трохи мокрого снігу, а на півдні Одеської області варто чекати дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталії Діденко.

Погода в Україні "Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим. Вгомонятиметься. Наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя", - розповіла вона. Проте, за даними синоптика, вдень очікується в Україні -3...+3, на заході +3...+8 градусів. Погода в Києві У столиці сьогодні опадів не очікується. "Вдень тепліше, близько -1. Далі в Україні ще теплішатиме", - констатувала Діденко.