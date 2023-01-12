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Ще поморозить. Синоптик розповіла, де буде найхолодніше сьогодні

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Україна, Четвер 12 січня 2023 07:00
Ще поморозить. Синоптик розповіла, де буде найхолодніше сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 січня, в Україні буде без опадів. Хіба в Карпатах пройде трохи мокрого снігу, а на півдні Одеської області варто чекати дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталії Діденко.

Погода в Україні

"Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим. Вгомонятиметься. Наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя", - розповіла вона.

Проте, за даними синоптика, вдень очікується в Україні -3...+3, на заході +3...+8 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні опадів не очікується.

"Вдень тепліше, близько -1. Далі в Україні ще теплішатиме", - констатувала Діденко.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

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