Туман и мокрые дороги: водителей предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине 26 декабря ухудшилась, водителей предупредили о мороси, туманах и мокрых дорогах. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В целом в Украине удерживается "плюсовая" температура. Средняя температура воздуха в западных областях +1+4, центральных +4+6, восточных -1+2 и южных +3+10.

"Покрытие на а/д дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На большинстве перевальных участках дорог без осадков, в Львовской области небольшой дождь. Температура воздуха -2+1. Покрытие мокрое, на Ужоцком перевале местами образовался снежный накат", - сообщили в пресс-службе.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра предупреждали, что сегодня на западе Украины, а также в Карпатах ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит +1 +4 градусов. На севере Украины будет облачно и дождь. Температура воздуха днем +1 +6 градусов. В центральных областях также будет облачно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем +1 +6 градусов.

Напомним, в течение 23-24 декабря в западных областях были значительные дожди; в Карпатах порывы ветра достигали 15-20 м/с, на высокогорье - 25-28 м/с.