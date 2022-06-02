Туман и грозовые дожди: сегодня погода в Украине существенно ухудшится

В Украине сегодня, 2 июня погода значительно ухудшится. Дожди и грозы ожидаются почти по всей территории страны, местами туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, ночью в северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях, а днем в Украине, кроме юга, небольшие кратковременные дожди, на западе же прогнозируются сильные осадки, местами грозы.
Вместе с тем, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +13 +15 градусов, а днем прогреется до +25 +27.
Напомним, ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение июня 2022 года.
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