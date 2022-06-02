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Туман та грозові дощі: сьогодні погода в Україні суттєво погіршиться

Фото: сьогодні в Україні очікуються туман та дощі з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 2 червня погода значно погіршиться. Дощі та грози очікуються майже по всій території країни, місцями туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі у північних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях, а вдень в Україні, крім півдня, невеликі короткочасні дощі, на заході ж прогнозуються сильніші опади, місцями грози.

Разом з тим, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +15, вдень +24 +26 градусів;
  • на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +21 +28;
  • у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +31 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +25 +32;
  • у центральних областях вночі +13 +17, вдень +26 +29 градусів

Погода в Києві

Сьогодні в столиці місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +13 +15 градусів, а вдень прогріється до +25 +27.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні протягом червня 2022 року.

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