Туман та грозові дощі: сьогодні погода в Україні суттєво погіршиться

В Україні сьогодні, 2 червня погода значно погіршиться. Дощі та грози очікуються майже по всій території країни, місцями туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, вночі у північних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях, а вдень в Україні, крім півдня, невеликі короткочасні дощі, на заході ж прогнозуються сильніші опади, місцями грози.
Разом з тим, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +13 +15 градусів, а вдень прогріється до +25 +27.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні протягом червня 2022 року.
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