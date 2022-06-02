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Туман и грозовые дожди: сегодня погода в Украине существенно ухудшится

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Украина, Четверг 02 июня 2022 08:00
Туман и грозовые дожди: сегодня погода в Украине существенно ухудшится Фото: сегодня в Украине ожидаются туман и дожди с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 2 июня погода значительно ухудшится. Дожди и грозы ожидаются почти по всей территории страны, местами туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ночью в северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях, а днем в Украине, кроме юга, небольшие кратковременные дожди, на западе же прогнозируются сильные осадки, местами грозы.

Вместе с тем, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +15, днем +24 +26 градусов;
  • на западе ночью +10 +13 градусов, а днем +21 +28;
  • в восточных областях ночью +16 +20, днем +29 +31 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +25 +32;
  • в центральных областях ночью +13 +17, днем +26 +29 градусов

Туман и грозовые дожди: сегодня погода в Украине существенно ухудшится

Погода в Киеве

Сегодня в столице местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +13 +15 градусов, а днем прогреется до +25 +27.

Туман и грозовые дожди: сегодня погода в Украине существенно ухудшится

Напомним, ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение июня 2022 года.

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