Туман та грозові дощі: сьогодні погода в Україні суттєво погіршиться

В Україні сьогодні, 2 червня погода значно погіршиться. Дощі та грози очікуються майже по всій території країни, місцями туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі у північних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях, а вдень в Україні, крім півдня, невеликі короткочасні дощі, на заході ж прогнозуються сильніші опади, місцями грози.

Разом з тим, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +15, вдень +24 +26 градусів;

на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +21 +28;

у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +31 градусів;

на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +25 +32;

у центральних областях вночі +13 +17, вдень +26 +29 градусів

Погода в Києві

Сьогодні в столиці місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +13 +15 градусів, а вдень прогріється до +25 +27.