Туман и гололедица. Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: где именно

Фото: синоптики предупредили о тумане и гололедице (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 7 декабря утром синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в стране. В большинстве областей туман и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, туманы ожидаются утром в таких областях: Черниговская,

Киевская,

Житомирская,

Винницкая,

Черкасская,

Кировоградская,

Полтавская,

Хмельницкая,

Запорожская,

Донецкая. В частности, вследствие тумана видимость будет ограничена - 200-500 м. Спасатели предупреждают о 1 уровне опасности, желтом. Вместе с тем гололедицу прогнозируют в западных регионах, а именно в областях: Волынская,

Ровенская,

Хмельницкая,

Тернопольская,

Львовская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая.