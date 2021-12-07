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Туман и гололедица. Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: где именно

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 08:44
Туман и гололедица. Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: где именно Фото: синоптики предупредили о тумане и гололедице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 декабря утром синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в стране. В большинстве областей туман и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, туманы ожидаются утром в таких областях:

  • Черниговская,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Винницкая,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская,
  • Хмельницкая,
  • Запорожская,
  • Донецкая.

В частности, вследствие тумана видимость будет ограничена - 200-500 м. Спасатели предупреждают о 1 уровне опасности, желтом.

Вместе с тем гололедицу прогнозируют в западных регионах, а именно в областях:

  • Волынская,
  • Ровенская,
  • Хмельницкая,
  • Тернопольская,
  • Львовская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая.

Напомним, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 75 населенных пунктов.

Добавим, сегодня в Украине осадки в виде дождей будут во всех регионах. Только в западных и северных ожидается еще и мокрый снег. Температура воздуха на юге достигнет +12.

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