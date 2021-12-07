Туман и гололедица. Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: где именно
Фото: синоптики предупредили о тумане и гололедице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 7 декабря утром синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в стране. В большинстве областей туман и гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, туманы ожидаются утром в таких областях:
- Черниговская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Винницкая,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Полтавская,
- Хмельницкая,
- Запорожская,
- Донецкая.
В частности, вследствие тумана видимость будет ограничена - 200-500 м. Спасатели предупреждают о 1 уровне опасности, желтом.
Вместе с тем гололедицу прогнозируют в западных регионах, а именно в областях:
- Волынская,
- Ровенская,
- Хмельницкая,
- Тернопольская,
- Львовская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая.
Напомним, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 75 населенных пунктов.
Добавим, сегодня в Украине осадки в виде дождей будут во всех регионах. Только в западных и северных ожидается еще и мокрый снег. Температура воздуха на юге достигнет +12.