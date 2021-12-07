Из-за непогоды в Украине обесточены 75 населенных пунктов в трех областях
В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 75 населенных пунктов. В результате чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 7 декабря из-за порывов ветра, мокрого снега обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях:
- Черниговская - 46,
- Львовская - 21,
- Киевская - 8.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня в Украине осадки в виде дождей будут во всех регионах. Только в западных и северных ожидается еще и мокрый снег. Температура воздуха на юге достигнет +12.
Добавим, в течение текущей недели в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, иногда с дождем. Осадки прогнозируются до четверга, 9 декабря, но устойчивый снежный покров пока не образуется.