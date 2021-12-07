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Из-за непогоды в Украине обесточены 75 населенных пунктов в трех областях

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 08:11
Из-за непогоды в Украине обесточены 75 населенных пунктов в трех областях Фото: из-за непогоды в Украине обесточены 75 населенных пунктов в трех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 75 населенных пунктов. В результате чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 7 декабря из-за порывов ветра, мокрого снега обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях:

  • Черниговская - 46,
  • Львовская - 21,
  • Киевская - 8.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня в Украине осадки в виде дождей будут во всех регионах. Только в западных и северных ожидается еще и мокрый снег. Температура воздуха на юге достигнет +12.

Добавим, в течение текущей недели в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, иногда с дождем. Осадки прогнозируются до четверга, 9 декабря, но устойчивый снежный покров пока не образуется.

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