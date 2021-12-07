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Мокрый снег и дожди: какой сегодня будет погода в Украине

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 06:00
Мокрый снег и дожди: какой сегодня будет погода в Украине Фото: в Украине сегодня будут дожди и мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики сообщили, что сегодня в Украине будет мокрый снег и дожди. Температура воздуха на юге достигнет +12.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня осадки будут во всех регионах. Только в западных и северных ожидается еще и мокрый снег.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1+2, а ночью-1-2,
  • на севере днем 0+4, а ночью 0+2,
  • на востоке днем +7+10, а ночью +1+5,
  • на юге днем +10+12, а ночью +6+9,
  • в центре днем +1+9, а ночью -1+5.

Прогноз в Киев

В столице сегодня мокрый снег. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -1+1.

Мокрый снег и дожди: какой сегодня будет погода в Украине

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