Мокрый снег и дожди: какой сегодня будет погода в Украине
Фото: в Украине сегодня будут дожди и мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики сообщили, что сегодня в Украине будет мокрый снег и дожди. Температура воздуха на юге достигнет +12.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня осадки будут во всех регионах. Только в западных и северных ожидается еще и мокрый снег.
Температура воздуха составит:
- на западе днем -1+2, а ночью-1-2,
- на севере днем 0+4, а ночью 0+2,
- на востоке днем +7+10, а ночью +1+5,
- на юге днем +10+12, а ночью +6+9,
- в центре днем +1+9, а ночью -1+5.
Прогноз в Киев
В столице сегодня мокрый снег. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -1+1.