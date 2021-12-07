Мокрый снег и дожди: какой сегодня будет погода в Украине

Синоптики сообщили, что сегодня в Украине будет мокрый снег и дожди. Температура воздуха на юге достигнет +12.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня осадки будут во всех регионах. Только в западных и северных ожидается еще и мокрый снег.

Температура воздуха составит:

на западе днем -1+2, а ночью-1-2,

на севере днем 0+4, а ночью 0+2,

на востоке днем +7+10, а ночью +1+5,

на юге днем +10+12, а ночью +6+9,

в центре днем +1+9, а ночью -1+5.

Прогноз в Киев

В столице сегодня мокрый снег. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -1+1.