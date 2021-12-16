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Туман и гололедица. Украинцев предупредили о непогоде

Автор: Анастасия Рокитна

В ГСЧС сделали очередное предупреждение об ухудшении погоды в Украине, ссылаясь на данные Укргидрометцентра. Сегодня ожидается туман и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 м; на западе страны на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

На сегодня синоптики прогнозировали, что в северных областях ожидаются небольшие дожди, а на западе - с мокрым снегом. Местами синоптики прогнозируют туман, а на дорогах гололедицу.

Напомним, стал известен прогноз погоды в Украине ко Дню святого Николая.

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Погода в Украине