Туман та ожеледиця. Українців попередили про негоду

В ДСНС зробили чергове попередження про погіршення погоди в Україні, посилаючись на дані УкрГідрометцентру. Сьогодні очікується туман та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні вранці у західних та східних областях туман, видимість 200-500 м; на заході країни на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

На сьогодні синоптики прогнозували, що в північних областях очікуються невеликі дощі, а на заході - з мокрим снігом. Місцями синоптики прогнозують туман, а на дорогах ожеледиця.