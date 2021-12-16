RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Туман та ожеледиця. Українців попередили про негоду

Автор: Анастасія Рокитна

В ДСНС зробили чергове попередження про погіршення погоди в Україні, посилаючись на дані УкрГідрометцентру. Сьогодні очікується туман та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вранці у західних та східних областях туман, видимість 200-500 м; на заході країни на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

На сьогодні синоптики прогнозували, що в північних областях очікуються невеликі дощі, а на заході - з мокрим снігом. Місцями синоптики прогнозують туман, а на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, став відомий прогноз погоди в Україні до Дня святого Миколая.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні