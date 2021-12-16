Туман та ожеледиця. Українців попередили про негоду

В ДСНС зробили чергове попередження про погіршення погоди в Україні, посилаючись на дані УкрГідрометцентру. Сьогодні очікується туман та ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні вранці у західних та східних областях туман, видимість 200-500 м; на заході країни на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
На сьогодні синоптики прогнозували, що в північних областях очікуються невеликі дощі, а на заході - з мокрим снігом. Місцями синоптики прогнозують туман, а на дорогах ожеледиця.