UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Туман и гололедица. Какая погода в Киеве накануне Нового года: рекомендации водителям

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток будет туман и гололедица. Опубликованы рекомендации водителям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Сегодня ожидается туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица, местами гололед. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает пешеходов быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей - по возможности воздержаться от поездок собственными авто.

Если же избежать поездки невозможно - быть максимально осмотрительными на дорогах.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогода