Туман и гололедица. Какая погода в Киеве накануне Нового года: рекомендации водителям

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток будет туман и гололедица. Опубликованы рекомендации водителям.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Сегодня ожидается туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица, местами гололед. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает пешеходов быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей - по возможности воздержаться от поездок собственными авто.
Если же избежать поездки невозможно - быть максимально осмотрительными на дорогах.