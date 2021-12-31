Туман та ожеледиця. Яка погода в Києві напередодні Нового року: рекомендації водіям

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби буде туман та ожеледиця. Опубліковано рекомендації водіям.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Сьогодні очікується туман, видимість 200-500 м; на дорогах ожеледиця, місцями ожеледь. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:
Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає пішоходів бути обережними, пересуваючись містом, а водіїв - за можливості утриматися від поїздок власними авто.
Якщо ж уникнути поїздки неможливо - бути максимально обачними на дорогах.