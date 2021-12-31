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Туман та ожеледиця. Яка погода в Києві напередодні Нового року: рекомендації водіям

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби буде туман та ожеледиця. Опубліковано рекомендації водіям.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Сьогодні очікується туман, видимість 200-500 м; на дорогах ожеледиця, місцями ожеледь. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає пішоходів бути обережними, пересуваючись містом, а водіїв - за можливості утриматися від поїздок власними авто.

Якщо ж уникнути поїздки неможливо - бути максимально обачними на дорогах.

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