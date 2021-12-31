Туман та ожеледиця. Яка погода в Києві напередодні Нового року: рекомендації водіям
Фото: в Україні попередили про туман та ожеледицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби буде туман та ожеледиця. Опубліковано рекомендації водіям.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Сьогодні очікується туман, видимість 200-500 м; на дорогах ожеледиця, місцями ожеледь. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає пішоходів бути обережними, пересуваючись містом, а водіїв - за можливості утриматися від поїздок власними авто.
Якщо ж уникнути поїздки неможливо - бути максимально обачними на дорогах.