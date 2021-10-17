Туман, дожди и местами до -1: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

На западе синоптики прогнозируют днем до +8 +13 градусов, а ночью температура воздуха упадет до +1 +4, в Карпатах ожидается мороз до -1.

В северных областях столбики термометра днем покажут +9 +12, а ночью +2 +5 градусов, без осадков.

На востоке страны температура воздуха днем составит +11 +14 градусов, а ночью упадет до +3 +7.

В южной части страны ожидаются небольшие дожди, которые продержатся в течение суток. Температура воздуха днем + 12 +15, ночью +7 + 10.

В центральных областях без осадков. Столбики термометра днем покажут +10 +12, а ночью +3 +6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +10 +12 градусов, а ночью снизится до +3 +5.