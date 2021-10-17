Туман, дощі та місцями до -1: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 17 жовтня на всій території України, окрім південних областей, без опадів. Північну частину країни накриє туман, подекуди температура повітря опуститься вночі до -1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході синоптики прогнозують вдень до +8 +13 градусів, а вночі температура повітря впаде до +1 +4, в Карпатах очікується мороз до -1.
У північних областях стовпчики термометра вдень покажуть +9 +12, а вночі +2 +5 градусів, без опадів.
На сході країни температура повітря вдень становитиме +11 +14 градусів, а вночі впаде до +3 +7.
У південній частині країни очікуються невеликі дощі, які протримаються протягом доби. Температура повітря вдень +12 +15, вночі +7 +10.
У центральних областях без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +10 +12, а вночі +3 +6.
Сьогодні в столиці очікується суха погода. Вдень температура повітря становитиме +10 +12 градусів, а вночі знизиться до +3 +5.