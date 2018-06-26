Тука рассказал, скольким освобожденным из плена уже выплатили компенсации

Компенсации в 100 тыс. гривен перечислили 71 человеку

Из 74 освобожденных из плена на Донбассе в декабре 2017 года 71 человеку уже выплатили положенные компенсации. Об этом в Twitter сообщил замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Из 74-х освобожденных из плена в декабре 2017 года 71-у человеку средства компенсации в размере 100 000 гривен уже перечислены", - сообщил Тука.

З 74-х звільнених з полону в грудні 2017 року, 71-й людині кошти компенсації в розмірі 100 000 грвень вже перераховані. — Георгий Тука (@tuka_george) June 26, 2018

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что боевики на Донбассе удерживают в плену 113 заложников.