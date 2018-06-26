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Тука рассказал, скольким освобожденным из плена уже выплатили компенсации

НовостиОбщество    26.06.2018 - 09:39
Фото: встреча освобожденных из плена, декабрь 2017 (РБК-Украина)
Фото: встреча освобожденных из плена, декабрь 2017 (РБК-Украина)

Компенсации в 100 тыс. гривен перечислили 71 человеку

Из 74 освобожденных из плена на Донбассе в декабре 2017 года 71 человеку уже выплатили положенные компенсации. Об этом в Twitter сообщил замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Из 74-х освобожденных из плена в декабре 2017 года 71-у человеку средства компенсации в размере 100 000 гривен уже перечислены", - сообщил Тука.

 

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что боевики на Донбассе удерживают в плену 113 заложников.

 

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Теги публикации: пленные, Компенсация, Георгий Тука  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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